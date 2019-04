Granaatgooiers Park Spoor Noord gestuurd vanuit Nederland, vluchtauto uitgebrand aangetroffen op E314 vlak bij de grens Patrick Lefelon

02 april 2019

22u01 0 Antwerpen De daders van een granaataanslag in Antwerpen zijn afkomstig uit Nederland. Hun vluchtauto, die ‘s ochtends bij Park Spoor Noord in Antwerpen was gezien, werd uitgebrand aangetroffen op de E314 in Maasmechelen. Het opsporingsprogramma Faroek (VTM) lanceert een oproep tot getuigen.

“Arrestaties moeten er komen”, opperde burgemeester Bart De Wever vorige week na de nieuwe golf van aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. De politie meent nu een goed spoor te hebben naar de daders van minstens één van die aanslagen. Op 18 maart werden twee granaten gegooid naar geparkeerde auto’s in de De Pretstraat, vlak bij Park Spoor Noord. Eén granaat ontplofte rond 4 uur ‘s ochtends. Een tiental wagens raakte beschadigd. De andere granaat werd door de ontmijningsdienst DOVO onschadelijk gemaakt.

De politie heeft de auto van de granaatgooiers op camerabeelden geïdentificeerd. Het gaat om een witte Alfa Romeo Giulietta die ‘s nachts rondtoerde aan Park Spoor Noord. Enkele uren later, rond 6 uur, werd diezelfde wagen in brand gestoken op de pechstrook van de E314 in Maasmechelen, vlak bij de Nederlandse grens. De granaatgooiers hebben de nummerplaten van de Alfa gehaald en zijn vermoedelijk in een andere auto doorgereden. Alles wijst erop dat een Nederlandse drugsbende de granaatgooiers heeft geronseld en naar Antwerpen heeft gestuurd.

Woordvoerster Sylvie Van Baden van het Antwerpse parket: “Wij zoeken getuigen die aan brandende auto gepasseerd zijn in Maasmechelen. Hebben zij een andere wagen gezien? Hebben zij verdachten zien wegwandelen? Of heeft een voorbijrijdende chauffeur de brandende auto gefilmd? De brandweer zegt ook dat andere chauffeurs zijn gestopt om hulp te bieden, maar die mensen zijn kort erna verder gereden. Wij zouden die chauffeurs toch graag spreken.”

De witte Alfa Romeo is om 4.10 uur in Antwerpen aan de De Pretstraat gezien. Om 5.30 uur kwam de eerste melding binnen van een brandende auto op de pechstrook in Maasmechelen. Mogelijk hebben andere chauffeurs de auto opgemerkt op dat traject.

Afgebroken tankklep

Opvallend aan de vluchtwagen was de afgebroken tankklep. De Alfa Romeo was gestolen. De brandstoftank was mogelijk leeg. Vermits de daders geen sleutel hadden, hebben zij de klep afgebroken om brandstof te kunnen bijtanken.

Parketwoordvoerster Sylvie Van Baden: “Als iemand een Alfa Romeo met zo’n afgebroken tankklep heeft opgemerkt, willen wij dat graag horen. Dat kunnen bijvoorbeeld ook uitbaters van tankstations zijn. Wij vragen die tankstations om hun bewakingsbeelden van de nacht van 17 op 18 maart te bekijken of er geen Alfa Romeo zonder tankklep op te zien valt.”

Wie tips heeft over deze witte Alfa Romeo, kan dat anoniem melden op 0800/30.300.