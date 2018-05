Gramayestraat gaat op de schop 12 mei 2018

In de Gramayestraat, een zijstraat van de Meir, gaan vanaf 14 mei werken van start. De straat is in slechte staat en zal als woonerf ingericht worden. Dat wil zeggen dat het autoverkeer slechts maximaal 20 kilometer per uur mag rijden en steeds voorrang moet verlenen aan voetgangers. Eerst worden nutsleidingen aangepast, daarna volgt de heraanleg. Tijdens de werken wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer en zijn de garages in fases niet bereikbaar. Het einde van de werken staat op 13 juli gepland. (BJS)