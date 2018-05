Graffitiwerken flitsen je terug naar barokperiode 11 mei 2018

02u24 0 Antwerpen Op uitnodiging van graffiti-artist Yvon Tordoir, beter bekend als Rise One, zijn drie internationale street artists op barok geïnspireerde werken aan het schilderen in de binnenstad.

Yvon Tordoir zorgt samen met Vince Laerenberg voor een opvallend werk op de Eiermarkt, op de voorgevel van Parking Meir. "Het werk zal bestaan uit 7 meter hoge barok versierde gouden letters die samen het woord 'Antwerpen' vormen", zegt Yvon. "Ik ben al langer bezig aan een kalligrafisch boekje vol letters, versierd met opzichtige krullen. Dat vormde een beetje de inspiratie. Als je het werk bekijkt zie je de kathedraal met die gouden wijzerplaat op de achtergrond, dat past echt wel bij elkaar." Yvon gaat nog zeker een hele week werken aan de mural.





Een van de andere artiesten is al helemaal klaar. In de Prekersstraat aan Sint-Andries kan je een optische illusie van Greg Astro uit Parijs bewonderen. De clair-obscur-techniek uit de barok is erg verwant aan zijn werk.





Smug maakt een fotorealistisch portret op de zijgevel van C&A. Deze uitgeweken Australiër woont in Glasgow en maakt voor zijn levensechte portretten graag gebruik van grote kleurcontrasten. Volgende week dinsdag zal ook El Mac uit de Los Angeles aan de slag gaan in de Gramayestraat, een zijstraat van de Meir. Het werk van deze grootmeester bestaat uit een spel van dikke lijnen van licht en donker, zoals je ook bij Rembrandt ziet. Begin juni, bij de start van het Barokjaar, moeten alle werken klaar zijn. (DILA)