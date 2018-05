Graffitikunstwerk Eiermarkt helemaal klaar 25 mei 2018

Het indrukwekkende graffiti kunstwerk van Yvon Tordoir op de Eiermarkt is helemaal klaar. Al twee weken was Tordoir, beter bekend als Rise One, bezig aan 'Antwerpen' in gigantische barokletters.





De gouden landmark springt enorm in het oog en is nu al een favoriet van vele Antwerpenaars op Instagram.





(DILA)