Graffitikunstenaars uit de hele wereld in Minckelersstraat 11 augustus 2018

02u43 0 Antwerpen Meeting of styles, het jaarlijks graffiti-event in de Minckelersstraat, is gisteren opnieuw van start gegaan.

Dit jaar voorzien 75 straatartiesten uit binnen- en buitenland de 2.750 vierkante meter aan muren aan beide zijden van de straat van een nieuw kleurrijk ontwerp. "Vroeger deden er 150 artiesten mee maar we zijn sinds vorig jaar selectiever geworden in het uitnodigen. Dit om echt kwaliteit te kunnen brengen. Er zitten veel bekende namen maar ook opkomend talent bij, onder meer uit Peru, Nederland, Engeland, Duitsland, Italië, Slovenië, Roemenië en Bulgarije. Uit eigen land zijn onder meer Rise, Arkis, Nast, Smok, Djuls, Jeps en Boris van de partij", zegt Laurens (34) die als 'Skill' al sinds 2001 actief is bij de Antwerpse graffiti crew Aerosol kings. "Wij verdelen ongeveer 2.000 verfbussen voor iedereen." Er staat ook een marktje voor extra verf, eten en merchandise en een Duitse kunsttruck die langs buiten helemaal opnieuw beschilderd wordt. Zaterdag is er een grote afterparty en B-Boy Jam in de Zomerfabriek. (DILA)





