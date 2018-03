Graanzuiger voor het eerst in 10 jaar onder stoom 19 maart 2018

02u37 0 Antwerpen Pech voor het maritiem weekend, want vooral zaterdag was het zo koud, dat de grote massa wegbleef. Nochants viel er heel wat te beleven rond het MAS. Verschillende maritieme collectiestukken zoals de West-Hinder, Vlotkraan 9 en het Rijn- en Binnenvaartmuseum waren te bezichtigen. Pronkstuk van het weekend werd de Graanzuiger 19, die speciaal voor de gelegenheid onder stoom wordt gezet.

Graanzuiger 19 functioneert als een reusachtige stofzuiger, die met 4 zuigbuizen het graan uit een zeeschip kon overpompen naar kleinere binnenschepen. Het was voor het eerst in 10 jaar dat de machine nog eens in gang werd gestoken, al was het dan zonder graan.





Een stoommachine drijft twee enorme vacuümpompen aan. Daarmee verzet de graanzuiger tot 200 ton graan per uur. Zo kon men op amper een dag een schip lossen, terwijl het met de hand een week in beslag nam. Het schip hoefde voor het lossen zelfs niet aan te meren, omdat de graanzuigers drijven.





Graanzuiger 19 werd in 1985 door de stad verkocht aan het Maritiem Museum Rotterdam en is sinds oktober 2017 te gast in Antwerpen. Lammert Mol (74) en Pim Janse (65) zijn twee vrijwilligers van de Stichting Rotterdamse Elevator die de graanzuiger in werkende toestand hielden.





Rotterdam

"Een keer hebben we het opnieuw echt graan laten zuigen, maar dan zit alles onder het stof en kan je het hele schip opnieuw kuisen. Tien vuilniszakken stof hebben we er daarna uitgehaald! De mannen die hier vroeger op werkten, gingen met rode ogen naar huis".





Binnenkort vertrekt de machine opnieuw voor enkele maanden naar Rotterdam.





Samen met het Maritiem Museum Rotterdam wordt een restauratiedossier voor de graanzuiger opgesteld. (DILA)