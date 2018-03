Graanzuiger 19 even open voor publiek 17 maart 2018

Dit weekend zal de Graanzuiger 19, die sinds oktober vorig jaar vredig naast het MAS ligt te dobberen, weer even tot leven worden gewekt tijdens het Maritiem Weekend. Geïnteresseerden kunnen een uitzonderlijk bezoek brengen aan het maritiem erfgoed rond het MAS en het Bonapartedok. Met behulp van de vrijwilligers stelt het MAS dit weekend ook de Handkraan, het lichtschip de West-Hinder, de Vlotkraan 9 open voor het publiek en is het Rijn- en Binnenvaartmuseum te bezoeken. Bezoeken kan zaterda g en zondag, doorlopend tussen 10 uur en 17 uur. De toegang is gratis. (ADA)