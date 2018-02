Gordijnbrand vernielt herenhuis 19 februari 2018

In een herenhuis aan de Van Breestraat, vlakbij het stadspark, is zondagmddag brand uitgebroken. De gordijnen van het appartement op de eerste verdieping vlogen in brand. Die verdieping werd volledig verwoest. Andere delen van het huis raakten minder erg beschadigd. Twee aanpalende huizen werden gevrijwaard. De bewoners moesten enkel de ramen openzetten om de brandgeur uit het huis te krijgen. Een moeder en haar dochter, die op de derde verdieping wonen van het huis waar de brand ontstond, zochten een uitweg langs de achterkant van het gebouw. Daar kon de brandweer hen uit de dakgoot redden. Zij raakten niet gewond maar waren wel erg onder de indruk. (PLA)