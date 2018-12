Gold Bar serveert gouden drankjes voor Make-A-Wish philippe truyts

07 december 2018

17u49 0 Antwerpen Wie graag een ‘gouden’ cappuccino drinkt of een vleugje goud over zijn gebak laat strooien, kan vanaf zaterdag 8 december terecht in de Gold Bar in shoppingcenter Grand Bazar Antwerp. Alle winst van de pop-upzaak gaat naar Make-A-Wish.

De Japanse zakenvrouw Harue die in Antwerpen woont, zocht haar inspiratie in de Japanse traditie die wil dat je het nieuwe jaar inluidt met een ‘gouden saké’, rijstwijn met goud in. Dat brengt geluk en gezondheid. “We willen een beetje glitter in het leven van de mensen brengen”, zegt Steven Bervoets, manager van het shoppingcenter, dat in handen is van vastgoedinvesteerder CBRE.

De ‘topversie’ van een cappuccino, waarbij het volledige oppervlak van je koffie met een laagje goud is bedekt, kost je 7,50 euro. Je kunt ook gaan voor goudschilfers in je drank. Dan betaal je 1,50neuro bovenop de normale prijs. Voor de feestdagen verkoopt de Gold Bar ook een schuimwijn met eetbare gouden vlokken.

“We zagen een mooie kans om geld in te zamelen voor het goede doel en tegelijkertijd een unieke belevenis voor onze bezoekers te creëren”, zegt Bervoets. “Make-A-Wish brengt een sprankel in het leven van de mensen.” De pop-up blijft open tot 16 februari.