Gokverslaafde maakt valse pv's: zijn ouders storten 40.000 euro aan boetes... op zijn rekening Patrick Lefelon

12 december 2018

17u42 1 Antwerpen De 20-jarige Ivan I. uit Antwerpen heeft zijn ouders 40.000 euro afgetroggeld om gokschulden te betalen. Hij knutselde zelf processen-verbaal in elkaar, zogezegd om minnelijke schikkingen aan het Antwerpse parket af te lossen. Zijn ouders stortten geld, maar het rekeningnummer op het pv was niet van het Ontvangstkantoor van Penale Boeten, maar van hun zoon.

Ivan leefde in een droomwereld: chic voor de dag komen, gokken in casino’s en zo slapend rijk worden. Binnen de kortste keren stond hij duizenden euro in het rood. Toch bleef hij gokken. Voor het nodige geld spelde hij zijn ouders de mafste verhalen op de mouw. Zo beweerde hij geld geleend te hebben van de Albanese maffia. Als hij niet snel met een woekerwinst terugbetaalde, zouden die hem een kopje kleiner maken.

Ruzie

Wat later kwam hij op de proppen met documenten van de Antwerpse procureur. De Albanese maffia was opgerold en ook Ivan I. hing een celstraf boven het hoofd. Tenzij hij een minnelijke schikking zou betalen. Ivan werd deze zomer uiteindelijk gearresteerd toen hij zijn vader en moeder te lijf ging na de zoveelste ruzie om geld.

De procureur vorderde een celstraf van 10 maanden, eventueel met uitstel als Ivan zich laat behandelen voor zijn gokverslaving.

Volgens zijn advocaat Thibaud Delva zijn de ogen van zijn cliënt sindsdien opengegaan. “De man heeft hulp gezocht om van zijn gokverslaving af te raken. Hij heeft al duizend keer zijn spijt uitgedrukt tegenover zijn ouders. Sinds kort heeft mijn cliënt een job in een hotel. Zijn eerste loon heeft hij al aan zijn ouders afgegeven, want hij wil hen echt terugbetalen. Ik vraag een opschorting van straf indien mogelijk.”

De ouders van Ivan stelden zich burgerlijke partij voor één symbolische euro. De uitspraak volgt later.