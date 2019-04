Goedkoper dan shoppen en minstens even leuk: T-shirt ruilen voor paar schoenen op Fashion Sweep Annelin Mariën

06 april 2019

20u19 0 Antwerpen Na twee edities in het najaar was er dit weekend voor de eerste keer een lente-editie van het Antwerp Fashion Weekend. Naast modeshows verspreid over de stad én in-store acties, was er dit jaar ook een Fashion Sweep in de Kammenstraat. Je kon er kleren ruilen die je niet meer draagt. Zo wil de organisatie bijdragen aan een duurzame manier van omgaan met kleding.

De nieuwe Fashion Sweep werkt met een bonnensysteem. Geef je bijvoorbeeld een T-shirt af waar je van af wilt, dan krijg je twee bonnetjes die je dan weer kunt omruilen voor andere kleren. “Mensen zijn steeds vaker bezig met duurzaamheid, dus daar gaan wij in mee”, zegt Nico Volckeryck, één van de organisatoren van Antwerp Fashion Weekend.

Cleo Klapholz is alvast de eerste enthousiaste ruilster. “Er hangen veel te veel kleren in mijn kast, zoals bij de meeste vrouwen waarschijnlijk, dus ruilen is sowieso beter dan kopen!”, zegt Cleo. “De kleren die ik nu binnen breng, heb ik zelf eens op een kledingruil gevonden. Maar ik draag ze nooit. Dan kan ik ze beter nog eens ruilen, toch?”

En Cleo gaat niet enkel naar huis met nieuwe kleren, ze draagt ook bij aan een goed doel. Alle deelnemers wordt namelijk een bijdrage van 1 euro gevraagd. De opbrengst gaat naar Kamiano, het bekende dak- en thuislozenrestaurant in Antwerpen. “De symbolische euro’s die we vragen van de ruilers, gaan integraal naar Kamiano, net als de kleren die na vandaag overblijven” , aldus Volckeryck. “Zo kunnen we mode verbinden aan een goed doel.”