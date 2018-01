Goederentransport op ABC-as fors gestegen 02u42 0

Het goederentransport over de Vlaamse waterwegen kende in 2017 een absoluut recordjaar. Er werd ruim 72 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is 6,5 procent meer dan in 2016. De toename is met bijna 8 procent het grootst op de ABC-as (Antwerpen-Brussel-Charleroi), een belangrijke vaarroute van en naar de Antwerpse haven.





Het binnenvaartvervoer is vorig jaar in quasi elke goederengroep gestegen. Zo steeg het aantal verscheepte containers met 11,5 procent, wat van 2017 een absoluut recordjaar maakt inzake containervervoer via de waterweg. Het vervoer van ertsen (+16,2 procent) en vaste brandstoffen (+29,5 procent) kende de sterkste stijging.





De toename is met bijna 8 procent het grootst op de ABC-as (Antwerpen-Brussel-Charleroi). Op het Albertkanaal werd een stijging genoteerd van ruim 7 procent naar 39,46 miljoen ton. (BJS)