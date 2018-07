Goden op Olympusberg weer te bewonderen 02 juli 2018

'Goden op de Olympusberg' in de Hofkamer van Huis Den Wolsack in Antwerpen is weer opengesteld. Het plafonddoek van 60 vierkante meter door een anonieme kunstenaar werd jarenlang gerestaureerd, net als de Hofkamer zelf. Bij het monumentale werk komt een aanraakscherm waar bezoekers meer gegevens vinden over onder meer het werk en de kunstenaar. Het is het eerste in een reeks van 40 werken dat deel uitmaakt van het project 'Vlaamse meesters in situ'. Dat wil kunstwerken op hun oorspronkelijke plek aan het brede publiek tonen. Veel kunstwerken van Vlaamse meesters zitten op wat verborgen plekken en daar wil het project wat aan veranderen. (DILA)