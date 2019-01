Glorybound opent tweede vestiging NBA

03 januari 2019

17u38 0 Antwerpen De gekende tattoo-zaak Glorybound, gaat een tweede vestiging openen. Deze keer in de drukke winkelstraat Hoogstraat.

“Wij zitten momenteel in de Wolstraat. Een goede locatie maar de dagelijkse passage is minder dan onze vorige locatie in de Reynderstraat. Daarom hebben we ook voor deze commercieel goede locatie gekozen”, vertelt zaakvoerder Joe Dynamite. De nieuwe zaak in de Hoogstraat moet ook de wachttijden in de Wolstraat verminderen. “Wij zijn niet volgeboekt hier maar we zijn hier toch met zes en binnenkort zelfs met negen tatoeëerders. We hebben allemaal ons werk maar een beetje meer ruimte was welkom. Daarom ook dat we de sprong wagen en een tweede vestiging openen, zo kunnen we ook wat klanten laten doorstromen naar de tweede shop.”

Voor liefhebbers is het nog even wachten, in februari wil Dynamite de deuren openzwaaien in de Hoogstraat. “Er lopen eerst nog opnames van het programma ‘Inkmasters’, als die zijn afgelopen kunnen we van start gaan. Ergens in februari zal dat zijn.”