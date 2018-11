Gloednieuw hotel tegen 2020 aan Operaplein ADA

22 november 2018

Tegen midden 2020 zal er op de hoek van de Teniersplaats en de Frankrijklei een nieuw hotel van B&B Hotels open gaan. Het bestaande gebouw wordt afgebroken in februari volgend jaar. Het wordt het tweede hotel van de Franse keten in Antwerpen.

Op de hoek van de Teniersplaats en de Frankrijklei wil de Franse hotelreus B&B hotels een gloednieuw hotel bouwen van zes verdiepingen. Het bestaande gebouw wordt volledig gesloopt, en de historische gevel wordt identiek heropgebouwd. Op de eerste drie verdiepingen komen luxewinkels, terwijl de B&B de rest van het gebouw in gebruik zal nemen, door er een lobby en een dakbar op de zesde verdieping te bouwen. De werken starten in februari volgend jaar.

Twee maanden geleden opende de hotelketen al een eerste hotel in Antwerpen op Nieuw Zuid, komt er dus een tweede hotel. De keten richt zich zowel op toeristen als op zakenlui en vraagt gemiddeld zeventig euro per nacht.

Hotel B&B heeft grootse plannen voor ons land. Binnen dit en 5 jaar wil de groep 15 nieuwe hotels openen, ook in het centrum van Brussel en in het historische centrum van Gent. Dankzij het grote succes van het hotel op Nieuw Zuid ziet de Franse groep een positieve toekomst voor nieuwe hotels in ons land. B&B Hotels, dat in Europa ruim 450 hotels uitbaat, stelt steeds functionaliteit en betaalbaarheid voorop.