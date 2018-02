Glazen scherm verbindt nieuwe blokken 207 APPARTEMENTEN AAN DESGUINLEI EIND 2020 KLAAR NINA BERNAERTS

20 februari 2018

02u55 0 Antwerpen De nieuwe 'Louise Marie' op de Desguinlei belooft een echt prestigeproject te worden. Met maar liefst 207 appartementen en een ingenieus glas-systeem moet het gebouw een landmark voor Antwerpen Zuid worden. Tegen eind 2020 zouden de werken klaar moeten zijn.

In 1900 rolden er nog spiksplinternieuwe fietsen van de fabrieksband in de eerste Minerva fabriek in Antwerpen. Later werd er het Louise Marie kinderziekenhuis gevestigd, waar de meest behoeftige kinderen medische zorgen kregen maar sinds 1990 al staat de site te wachten op een nieuwe invulling. Daar komt nu eindelijk verandering in.





Het nieuwbouwproject van ontwikkelaar Cores Development en POLO Architecten, moet voor iedereen in het oog springen. "Net omdat het zo'n sprekende plek is, hebben we ook gekozen voor een opvallend project. En een rots in de branding zijn, er zijn op de Desguinlei nog zo'n aantal rotsen en dat willen we hier ook realiseren. Een gebouw dat tijdloos is en stijlvol met een park rondom rond en ruime inkomhallen die uitnodigen", vertelt ontwikkelaar Thomas de Jong van Cores.





Geluid tegenhouden

Het ontwerp is van de hand van POLO Architects. "Het gaat om twee losstaande gebouwen die verbonden worden met een glazen windscherm. Die glazen wand moet er voor zorgen dat zowel voor onze bewoners als voor de mensen die erachter wonen, het geluid van de Singel en de Ring tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast zal het ook wind tegenhouden. Een voordeel is ook dat je achter het scherm een aangenaam microklimaat krijgt en er geen windhozen tussen de gebouwen razen", vertelt architect Patrick Lootens.





Begin volgend jaar gaat de schop in de grond voor het markante project. Eindelijk, want in 2005 werd het voormalige kinderziekenhuis, Louise Marie, daar al afgebroken nadat het gebouw reeds in 1990 leeg kwam te staan en verkocht werd. Een andere ontwikkelaar plande er kantoorgebouwen maar dat project ging niet door. In 2013 werd er dan een wedstrijd uitgeschreven door Cores.





Procedures

"Daar kwamen dan in 2014 POLO Architects uit en zij tekenden dit ontwerp. In 2015 kregen we hier dan een vergunning voor maar er waren klachten vanuit de naburig gelegen woonblok. We hebben dan geduldig alle vergunningsprocedures doorlopen. We begrijpen dat de mensen nog wat vragen hadden rond het project en we hebben ook informatie-avonden georganiseerd. Het is natuurlijk altijd wel zo geweest dat dit bouwgrond was. Uiteindelijk werd ook op het hoogste niveau onze vergunning bevestigd."





De architect maakt zich sterk dat de plannen ook voor de achterliggende buren goed zullen zijn. "We hebben specifiek gekozen voor twee aparte gebouwen zodat er ook tussen de gebouwen veel licht- en luchtinval is, ook naar de achterliggende appartementen. Rondom rond leggen we ook een park aan en hopen we dat dit een impuls kan zijn voor de stad om domein Hertoghe op te waarderen. We zijn er van overtuigd dat het geheel een meerwaarde zal zijn", zegt Lootens.





Concreet gaat het om twee gebouwen van zo'n 14 verdiepingen hoog, hiermee zijn ze net iets lager dan het naastgelegen appartementsgebouw. In totaal gaat het om 207 appartementen van 60 tot 150 vierkante meter.





Negen penthouses

Er zullen ook 9 luxueuzere penthouses komen. Er worden ook drie ondergrondse parkeerverdiepingen voorzien, goed voor 256 parkingplaatsen. De inkomhal wordt hoog opgetrokken en moet plaats bieden aan een aantal faciliteiten zoals een valetservice. Die concrete invulling moet nog bepaald worden. De werken starten begin 2019 en zouden dan eind 2020, begin 2021 afgerond moeten worden.