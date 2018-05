Glamoureuze Liz Hurley opent CARAT+ 07 mei 2018

Vorig jaar strikte de diamant- en juwelenbeurs CARAT+ de ravissante Bondgirl Caterina Murino. Ook dit jaar was het zeer de moeite: de Britse actrice Elizabeth Hurley (52) opende zondag het evenement in Antwerp Expo. Gehuld in een gouden glitterjurk: een scheut glamour die een werelddiamantcentrum als Antwerpen als gegoten zit.





Na een speech kreeg de ex van Hugh Grant een rondleiding langs de 120 standen. CARAT+ is een beurs voor bedrijven. Dat gaat van groothandelaars tot firma's die zich bezighouden met juweelontwerpen en beveiliging. De organisatoren rekenen op 4 à 5.000 bezoekers. (PHT)