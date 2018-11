Giraf Dana gaat 15 maanden na haar dood studenten helpen Universiteit Antwerpen krijgt skelet als studiemateriaal in bruikleen van de Zoo Dieter Lizen

20 november 2018

19u47 0 Antwerpen Vijftien maanden na haar dood begint giraf Dana aan een tweede leven op de Universiteit Antwerpen. ZOO Antwerpen wilde het skelet uitlenen aan de UA. Het Departement Diergeneeskunde reageerde enthousiast, deed een dissectie op het kadaver en prepareerde vervolgens het skelet. Het vier meter hoge geraamte krijgt nu een plek in de inkomhal van gebouw op Campus Drie Eiken.

Dana stierf een natuurlijke dood. Twintig jaar is al een mooie leeftijd voor een giraf, maar nu krijgt ze een tweede leven. Het skelet is niet enkel om naar te kijken in de inkomhal, de studenten biologie en dierengeneeskunde kunnen ook met verschillende onderdelen van het skelet aan de slag om ze te vergelijken met de skeletten van andere gewervelde dieren.

Simulaties

“Een giraf lijkt nogal vreemd studiemateriaal, zeker hier in België, maar onze studenten wordt diergeneeskunde bijgebracht op een heel vergelijkende manier. Bij deze giraf kan de schedel er af, de hals kan eraf, maar ook het voorbeen, het achterbeen. Dat is uniek als studiemateriaal”, legt Chris Van Ginneken, professor Anatomie aan de Universiteit Antwerpen uit. “Bovendien werd het volledige skelet ingescand in 3D. Zo kunnen we allerlei simulaties maken en bijvoorbeeld uitgaande van de specifieke vorm bepaalde functies van dat lid gaan veronderstellen. Natuurlijk moet dat dan weer getest worden of dat in realiteit bij levende dieren effectief het geval is. En zo komen we automatisch opnieuw terecht bij ZOO Antwerpen terecht.”

“Uitzonderlijke kans”

Voor ZOO Antwerpen is het heel belangrijk om bij te dragen aan educatie, ook op dit academische niveau. “We zijn ons erg bewust van onze unieke positie”, vult Linda Van Elsacker aan, directeur Zoölogie van ZOO Antwerpen. “We hebben een bijzondere collectie exotische dieren en zo’n overlijden biedt een hoogst uitzonderlijke kans om de dierenartsen van de toekomst kennis te laten maken met verschillende levensvormen”. Het spreekt ook tot de verbeelding: die lange hals van een giraf. En toch is ze helemaal op eenzelfde manier opgebouwd, met zeven wervels, net als de hals van elk ander gewerveld zoogdier.

“Maar hij functioneert helemaal anders en zit helemaal anders in elkaar”, vult Van Elsacker aan. “Dat is waar het bij de studenten op aan komt: begrip krijgen voor de geweldige variatie in biodiversiteit.” De Zoo wil in de toekomst mogelijk nog meer skeletten ter beschikking stellen van de Universiteit.