Gezochte fietsdief probeert weg te vluchten Sander Bral

08 december 2018

De lokale politie van Antwerpen kreeg vrijdag een melding over een verdachte die wellicht een fiets aan het stelen was aan de Zilversmidstraat in het centrum. Eén van de teams van het wijkteam West was met anoniem toezicht bezig en ging alvast in de richting van de Zilversmidstraat. Ter hoogte van de fietsenstalling op het kruispunt van de Wisselstraat met de Oude Beurs werd een verdachte opgemerkt die aan de beschrijving voldeed. De man nam een fiets uit de stalling en reed ermee in de richting van de Grote Markt. De verdachte werd gevolgd tot hij tot stoppen bevolen werd. Hoewel het wijkteam zich kenbaar maakte als politie, sloeg de verdachte toch op de vlucht. Samen met een aantal andere aangestuurde teams kon de verdachte van 34 jaar aan het Muntplein gevat worden. De man werd overgebracht naar het cellencomplex. Achter zijn naam stond nog een bevel tot gevangenneming.