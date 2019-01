Gezocht: verhalen over de Tweede Wereldoorlog ADA

28 januari 2019

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Antwerpen werd bevrijd van de Duitse bezetting. De stad Antwerpen en het Vredescentrum willen de herinnering hieraan levendig houden. Daarom is er op zondag 3 februari een Verzameldag in het FelixArchief. Iedereen kan er terecht met zijn verhalen, voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog. Het Vredescentrum tekent de getuigenissen van de aanwezigen op. Het hoeven geen eigen ervaringen te zijn, ook verhalen die je van bijvoorbeeld ouders of grootouders hoorde, zijn welkom. Van meegebrachte voorwerpen wordt een foto genomen en een beschrijving gemaakt, zodat het bijhorende verhaal bewaard blijft. De objecten neemt u na afloop weer mee terug naar huis.

Ter plaatse zijn experten van onder meer het War Heritage Institute en Kazerne Dossin aanwezig die graag op uw vragen antwoorden, bijvoorbeeld in het kader van een familieonderzoek of over een meegebracht object. Voor wie graag meer te weten komt over Antwerpen en de Tweede Wereldoorlog zijn er verschillende lezingen van historici, onder wie professor Bruno De Wever.