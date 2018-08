Gezocht: uitbater Red Star Line Museumcafé 01 augustus 2018

De stad Antwerpen is op zoek naar een uitbater voor het Red Star Line Museumcafé. Kandidaten kunnen zich tot 9 augustus melden.





Het Red Star Line Museum is tot 21 september gesloten voor verbouwingswerken. Nadien opent het museum met een museumcafé dat ingericht wordt op een nieuwgebouwde mezzanine (125m²).





De inrichting van de horecazaak wordt vormgegeven door de scenograaf die ook de uitbreiding van de tentoonstelling voor zijn rekening neemt. Het 'Magazijn' waarin de digitale collecties van het museum bewaard en gepresenteerd worden, krijgt een plaats in het museumcafé. Via computerschermen kan iedereen bij een drankje rondneuzen of informatie over de thema's van het museum opzoeken.





De concessie gaat in op 1 september 2018. De horecazaak zal steeds geopend zijn tijdens de openingsuren van het museum. (BJS)