Gezocht: liefdesverhalen 10 februari 2018

02u27 0

Valentijn gaat bij Zorgbedrijf Antwerpen niet ongemerkt voorbij. De dienstencentra en het woonzorgcentrum van Hoboken roepen alle buurtbewoners op om oude of nieuwe liefdesbrieven, gedichten van geheime aanbidders, brieven aan moeders of vaders... binnen te brengen. Volgens Zorgbedrijf Antwerpen zijn er al heel wat mooie inzendingen binnen. "Onder meer hartverwarmende brieven aan ouders en partners, een brief uit 1881 en een kaart waarop een koppel sinds 1982 elk jaar een valentijnswens deelt", luidt het. De mooiste inzendingen van 'Hoboken in Love' worden gebundeld in een boek, dat op 24 maart wordt voorgesteld. Er zijn nog andere initiatieven voor Valentijn: voor koppels biedt Zorgbedrijf Antwerpen met 'Het boek van ons leven' een unieke manier aan om hun verhaal te vereeuwigen. En omdat de liefde ook door de maag gaat, serveren alle dienstencentra en woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen op 14 februari een valentijnsmenu. (BJS)