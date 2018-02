Gezocht: kartonnen doos met kleren, boeken en verrekijker ARTHUR (95) IS POSTPAKKET KWIJT NA LAATSTE OVERWINTERING OP CANARISCHE EILANDEN DAVID ACKE

14 februari 2018

02u37 0 Antwerpen Arthur Galle (95) is de moed stilaan kwijt. Na 67 pakketten verstuurd te hebben, vier per jaar en dat zeventien jaar lang, is het 68ste verloren geraakt. Al sinds 1991 overwintert Arthur op de Canarische Eilanden. Omdat hij liever geen bagage meesleurt, stuurt hij zijn hebben en houden in een kartonnen doos op per post. "Al die jaren is het goed gegaan, tot nu," zucht hij.

Sinds 1991 trekt Arthur Galle, toen 68 jaar, twee keer per jaar een paar weken naar de Canarische Eilanden, op doktersadvies. Het warme klimaat zou goed doen aan zijn pijnlijke gewrichten. "Dat was zalig. Je moet weten dat ik al lang sukkel met mijn knieën en mijn schouders. De warme temperaturen deden me zo goed dat ik me telkens herboren voelde", vertelt de kwieke 95-jarige.





Hij belt een taxi, rijdt richting Antwerpen-Centraal, waar hij de shuttlebus naar de luchthaven van Zaventem neemt. "Ik boek altijd last minute. Dan kost zo'n vliegticket niet veel."





Terug naar Tenerife

Bagage neemt hij niet mee, die stuurt hij enkele dagen voor zijn vertrek in een kartonnen doos op via de post. "Daar zit alles in wat ik nodig heb. Kleren, kruiswoordraadsels, boeken, mijn vergrootglas en een verrekijker. Op de terugreis doe ik net hetzelfde," vertelt hij. De verpleegsters van het woonzorgcentrum waar Athur woont, hebben het nooit anders geweten. "Arthur is enorm zelfstandig. Hij vertrekt zonder iets te laten weten en wanneer we een kartonnen doos ontvangen, weten we dat hij binnen enkele dagen terug zal komen." Overnachten doet de man bij oudere vrouwen wiens kinderen het huis uit zijn en van wie de partner overleden is. "Zo kan ik heel goedkoop overnachten."





Lowbudgetreizen avant la lettre dus.





Al die jaren ging dat goed, tot in november van vorig jaar. "Voor het eerst in al die jaren is mijn pakket niet aangekomen. Ik begrijp er niets van. Volgens een brief van Bpost is mijn pakket aangekomen in Antwerpen maar nadien teruggestuurd naar Tenerife," zegt een ongelukkige Arthur.





In de steek gelaten

Volgens de man kon niemand van Bpost zeggen waarom het pakket is teruggestuurd en waar het zich nu bevindt. "Ook mijn vrienden in Tenerife hebben gezocht naar mijn doos maar zonder resultaat."





Arthur heeft zich ondertussen min of meer neergelegd bij het verlies van de doos maar betreurt dat niemand hem heeft kunnen helpen. "Ik ben geregeld naar het postkantoor op de Eiermarkt geweest. Telkens met de taxi, wat me dus heel wat geld gekost heeft. Maar daar kon men mij niet helpen. Ze gaven me een nummer van het depot in Brussel en zeiden dat ik hen moest contacteren. Maar mijn brieven werden nooit beantwoord."





Het zat Arthur op een bepaald momentzo diep dat hij voorstelde om zelf in het depot te gaan zoeken. "Maar dat stonden ze mij niet toe. Is dat normaal?", vraagt hij zich luidop af. "Ik voel me als trouwe klant in de steek gelaten."





Bij Bpost vrezen ze dat het pakket verloren is maar toch zullen ze alles uit de kast halen om het terug te vinden.