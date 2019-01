Gezocht: kandidaten voor Antwerpse mobiliteitsapp BJS

25 januari 2019

17u01 0 Antwerpen Antwerpen lanceert een projectoproep voor mobiliteitsaanbieders om zich te verbinden met Mobility as a Service-applicaties.

Er zijn in de stad verschillende mobiliteitsoplossingen beschikbaar. Probleem is dat de diensten vaak naast elkaar bestaan, waardoor het voor de gebruiker een onduidelijk geheel wordt. Het concept Mobility-as-a-Service (MaaS) wil verschillende mobiliteitsoplossingen daarom aanbieden in één app. De gebruiker krijgt dan via een MaaS-app toegang tot openbaar vervoer, deelfietsen, -scooters, -auto’s en –steps, taxidiensten, parkeerfaciliteiten en laadinfrastructuur.

Mobiliteitsaanbieders kunnen projectvoorstellen indienen tot en met 22 maart worden.

Een jury van mobiliteitsexperten beoordeelt de voorstellen op een aantal vastgelegde criteria zoals impact, kwaliteit en mate van ondersteuning. De geselecteerde projecten krijgen maximaal 50.000 euro financiële ondersteuning en kunnen rekenen op begeleiding op maat door het projectteam van Slim naar Antwerpen.