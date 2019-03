Gezocht: jouw mooiste herinnering aan de Zomer van Antwerpen Zomerfestival viert 25e verjaardag en zoekt leuk beeldmateriaal en mooie herinneringen David Acke

20 maart 2019

15u24 0 Antwerpen De fenomenale Reuzen van Royal de Luxe, de Drijvende tuinen in het Bonapartedok, het licht absurde ‘Frietmakerij Berghmans’ van Aksident, het wonderschone ‘U bevindt zich hier’ van Dries Verhoeven: zomaar een greep uit het programma van de afgelopen 24 edities van Zomer van Antwerpen. Dit jaar blaast het stadsfestival 25 kaarsjes uit en ze zoeken naar jouw herinneringen.

De eerste aanzet voor Zomer van Antwerpen ontstond in 1993, als onderdeel van Antwerpen 93, Antwerpen culturele hoofdstad van Europa. Een deel van het programma van toen legde de basis voor het vervolg in 1995: in dat jaar palmde de eerste onafhankelijke editie van het festival de stad in, met onder andere de Muziek in de Wijk concerten, de filmvertoningen aan de kaai, één circusvoorstelling en de eerste passage van Royal de Luxe. De verschillende festiviteiten trokken in totaal 47.600 bezoekers. In de afgelopen jaren is het festival uitgegroeid tot een cultureel zomerseizoen dat gemiddeld 250.000 bezoekers op de been brengt met een uitgebreid programma van theater op locatie, internationale circusgezelschappen op stadsoase de Zomerbar, muziek uit alle windstreken op Antwerpse pleinen, de urban hotspot Zomerfabriek en nog veel meer.

Herinneringen gezocht

Onderdeel van dit feestelijke jaar is een uitbreiding van het online archief. “In onze archiefruimte liggen zoveel verhalen verborgen: van foto’s en filmpjes uit de beginjaren tot aan een fantastische maquette voor een echte theaterboot die er nooit kwam. Met een interactieve tijdlijn op de website maken we deze informatie de komende maanden toegankelijk voor onze bezoekers. Maar het verhaal van Zomer van Antwerpen zou niet compleet zijn zonder de stem van de bezoeker”, aldus communicatieverantwoordelijke Sanne de Rooij. “Heb jij een herinnering aan een bezoek aan een van de voorstellingen of concerten van Zomer van Antwerpen? Misschien was je wel vrijwilliger of medewerker van het eerste uur en heb je je t-shirt van toen nog bewaard? Of heb je je partner leren kennen op de Zomerbar? Dan zoeken we jou.”

Al het ingezonden materiaal wordt verzameld en bekeken. Eind mei, samen met de bekendmaking van het programma, worden de herinneringen online gepubliceerd in de interactieve tijdlijn. Ook daarna kan je herinneringen blijven inzenden.

Verjaardagstraktatie

Op het programma van deze 25e editie is het nog even wachten: dit wordt dinsdag 28 mei bekend gemaakt, de kaartverkoop start 8 juni. De organisatie kan al wel meegeven dat er in de avonduren van 28 mei een verjaardagstraktatie voor het publiek op het programma staat, in de vorm van een grote, gratis theatervoorstelling. Meer informatie over dit verjaardagsfeest volgt komende maand.

Beeldmateriaal en herinneringen kunnen worden ingediend via de website van Zomer van Antwerpen: www.zva.be/herinneringen-gezocht.