Gezocht: 3.000 leerkrachten

Antwerpen Door de demografische groei en de huidige uitstroom van jonge leerkrachten zullen er tegen 2025 liefst 3.000 juffen en meesters tekort zijn in het Antwerpse basisonderwijs. Onderwijsschepen Claude Marinower wil een campagne opzetten om meer studenten te doen kiezen voor de lerarenopleiding én meer ondersteuning geven aan onderwijzers.

Voor het eerst merkt de stad Antwerpen een daling van het aantal inschrijven in de bacheloropleiding basisonderwijs. Waar ze in de opleiding tot leerkracht lager onderwijs in 2015 nog 1.150 inschrijvingen telden, waren dat er voor het academiejaar 2016-2017 nog slechts een duizendtal. Voor het kleuteronderwijs bleef de daling beperkt tot enkele tientallen. Van de afgestudeerde leerkrachten komen er ook steeds minder terecht in Antwerpen. Daarnaast is de uitval bij jonge leerkrachten erg groot, dubbel zoveel als in de rest van Vlaanderen. Meer dan de helft van de Antwerpse leerkrachten in het basisonderwijs geeft er de brui aan in de eerste 5 jaar na hun aanstelling. 60 procent van die leerkrachten gaat iets volledig anders doen. 40 procent blijft leerkracht, maar beslist om niet meer in Antwerpen voor de klas te staan. Intussen stijgt het aantal leerlingen in het basisonderwijs gestaag. Hoe groot het tekort zal zijn in het secundair onderwijs, wordt momenteel nog becijferd door de stad. Maar ook daar ziet het er niet rooskleurig uit. De Vlaamse cijfers wijzen uit dat ook daar de helft van de leerkrachten binnen de vijf jaar stopt.





Motiveren voor opleiding

Om al die redenen wil schepen Claude Marinower de volgende legislatuur een masterplan ontwikkelen. "Om jongeren enthousiast te maken voor een opleiding tot onderwijzer en hen ook in Antwerpen te houden eens ze aan de slag zijn."





In het masterplan zit een campagne om ASO-leerlingen te motiveren om voor het beroep van leerkracht te kiezen. Daarnaast zullen afstuderende leerkrachten een carrièrestartgarantie krijgen. Daarvoor mikt de stad op afspraken met de scholen, zeker in wijken met tekorten.





Stille reserve

Ook wil het stadsbestuur de 'stille reserve' van 'gestopte' leerkrachten aanspreken en zij-instromers naar het onderwijs lokken. "Via samenwerking met organisaties als Teach for Belgium kunnen pas afgestudeerden en professionals snel aan de slag als lesgever, specifiek bij jongeren met een laag socio-economisch profiel. Nu al zijn daar tekorten voor vakken als Nederlands, Frans of wiskunde. Met de educatieve graduaatsopleiding is het mogelijk om ook mensen die al praktijkervaring hebben zoals loodgieters of technici in één jaar te laten afstuderen als leerkracht."





De bestaande leerkrachten wil Marinower ook in Antwerpen houden. Hoe? Door hen meer coaching aan te bieden en te ondersteunen op vlak van mobiliteit en huisvesting.





"Maar Vlaanderen moet eindelijk eens gaan beslissen over een globaal lerarenloopbaanpact en een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten."