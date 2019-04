Gezocht: 1.500 arbeiders om Oosterweel te realiseren Bouwheer Oosterweel en stad Antwerpen voeren gesprekken over huisvesting van buitenlands werkvolk BJS

05 april 2019

17u32 5 Antwerpen Om de Oosterweelverbinding te realiseren, zijn de komende jaren 1.500 arbeiders nodig. Het grootste deel van die mensen zullen in het buitenland worden gezocht. Over de huisvesting van al dat personeel wordt volop nagedacht. “Liever verspreid over de stad, dan in een pakweg Center Parcs”

Op de Antwerpse Linkeroever en in Zwijndrecht zijn de werken aan de Oosterweelverbinding vorig jaar in februari al van start gegaan. Arbeiders leggen er de snelwegen E34 en E17 opnieuw aan. Er komt een nieuw knooppunt, dat de drukke verkeersaders aansluit op de bestaande Ring en op de nieuwe tunnel onder de Schelde. De komende jaren – tegen 2026 zou de Oosterweelverbinding klaar moeten zijn - volgen de andere delen van het project: de tunnel, het Oosterweelknooppunt, de kanaaltunnels en de aansluiting op de R1-Noord.

Om de klus te klaren is volk nodig. Véél volk. Luc Hellemans, de CEO van bouwheer Lantis (het vroegere BAM), vertelde op de voortgangsrapportage van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement dat er de komende jaren 1.500 extra arbeiders worden gezocht. “Er zullen Belgen bijzitten, maar ook zeer veel mensen uit het buitenland.”

Waar moeten al die mensen gehuisvest worden? “Daarover voeren we met de stad Antwerpen en de stedelijke vastgoedbeheerder AG Vespa gesprekken”, zegt Hellemans. “We denken niet dat het een goed idee is om de aannemer bijvoorbeeld - en ik druk het wat sterk uit - Center Parcs te laten afhuren om daar arbeiders te huisvesten. Zo creëer je ‘ghetto’s’. Beter zorgen we zélf voor fatsoenlijke huisvesting, verspreid over de stad.”

Oosterweel wordt niet alleen de grootste werf van Europa. Lantis wil er ook de veiligste van maken. “Onlangs ging in Japan een kilometerslange brug open. De krantenkoppen luidden: “Prachtig project, 24 doden.” Zoiets willen we dus absoluut niét meemaken. Met menselijk kapitaal moeten we zorgvuldig omgaan.”