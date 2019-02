Gezinnen produceren 68 procent minder afval dankzij 100-100-100 actie: “Heel wat plastic potjes bespaard” David Acke

10 februari 2019

18u04 0 Antwerpen Honderd dagen lang minder afval produceren. Die uitdaging gingen meer dan honderd mensen in de wijken Antwerpen-Zuid en Nieuw Zuid aan voor de actie 100-100-100. Het resultaat: ze produceerden 68 procent minder restafval.

Het proefproject ‘100-100-100’ startte midden oktober 2018 tot liep eind januari 2019 af. De naam verwijst naar 100 mensen, 100 dagen en 100 procent afvalvrij. 157 huishoudens uit de wijken Antwerpen-Zuid en Nieuw Zuid schreven zich in om deel te nemen. Het opzet: met honderd deelnemende gezinnen honderd dagen lang zo afvalarm mogelijk leven. Wie meedeed, kreeg wekelijks een opdracht en tips. Via een uniek platform konden deelnemers hun afvalproductie opvolgen en elkaar ondersteunen. Ook waren er lezingen en workshops over het thema afvalvermindering.

En die aanpak blijkt te werken. De gezinnen produceerden 68 procent minder afval dan de gemiddelde Antwerpenaar. Een gemiddeld Antwerps gezin produceert 111 kilo restafval op honderd dagen, de gemiddelde deelnemer aan de actie produceerde 36 kilogram. Dit betekent respectievelijk 7,8 kilo per week en 2,5 kilo per week. Om het resultaat van de actie te meten, wogen de deelnemers wekelijks hun restafvalzak. Op een grafiek konden ze zowel hun eigen prestaties monitoren, als deze vergelijken met het gemiddelde van de andere deelnemers en gemiddelde Antwerpenaar.

Beenhouwer

Het gezin van Fleur (44) en Johan (42) en hun twee dochters Lilly (7) en Juliette (9) deden al heel wat om hun afval tot het minimum te beperken. “We kregen weekopdrachten die ervoor zorgden dat je bewust omgaat met afval. Zo moesten we in het begin alle verpakkingen fotograferen. Dat was best confronterend”, vertelt Fleur. “Voorheen kochten we onze charcuterie altijd in de supermarkt, nu trekken we vaker naar de beenhouwer met eigen potjes die de beenhouwer vult. Dat bespaart heel wat potjes die je meteen in de vuilbak gooit.”

De switch maken is volgens het gezin niet moeilijk, maar je moet er toe bereid zijn. “In het begin kost het allemaal een beetje meer maar ik denk dat het op langere termijn goedkoper uitdraait. Zo kochten we herbruikbare rietjes die duurder zijn dan de plastic variant. Maar op termijn heb je die meerprijs terugverdiend. Je moet alleen de investering willen maken.”

Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws is enthousiast. “Het project ‘100-100-100’ brengt twee zaken samen. Er wordt dankzij de inzet van de inwoners van het Zuid en Nieuw-Zuid niet alleen gewerkt aan een beter milieu en kleinere afvalberg, dit project brengt ook mensen en buren samen. Ze delen tips en verhalen met elkaar, ze helpen elkaar waar ze kunnen. Met deze bemoedigende resultaten kijk ik nu al uit naar de nieuwe editie dit jaar.”

Wie zelf ook wil proberen minder afval te produceren, vindt tips van de deelnemers op www.circulairzuid.100-100-100.be. De actie wordt bovendien herhaald in 2019 en in 2020. Inschrijven kan u nu al via info@circulairzuid.be.