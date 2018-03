Gewonde door brandende frietketel 08 maart 2018

02u35 0

Er is brand ontstaan in de keuken van een appartement op de eerste verdieping van een pand aan de Paardenmarkt. De bewoner had gisteren zijn frietketel laten aanstaan en was vertrokken. Hij verklaarde dat hij het toestel in een lagere stand had willen zetten, maar wellicht per ongeluk het omgekeerde deed. Toen hij tien minuten later thuis kwam, stonden de frietketel en de dampkap in brand. Het slachtoffer liep enkele brandwonden op aan de handen toen hij de vlammen met een brandblusser wilde doven. De brandweer kwam ter plaatse en zorgde ervoor dat het vuur volledig gedoofd werd.