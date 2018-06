Gevonden in Sint-Niklaaskapel (en meteen weer verstopt): brief uit 1971 15 juni 2018

02u40 0 Antwerpen De restaurateurs van de Sint-Niklaaskapel hebben een opmerkelijke vondst gedaan. Bij het ontmantelen van de bol onder het kruis vonden ze een brief uit 1971, met toelichting over de vorige restauratie. Prompt verstopten de huidige architecten een nieuw document in de bol.

Het dak van de historische Sint-Niklaaskapel in de Lange Nieuwstraat liep tijdens een hagelstorm in 2014 schade op en moest gerestaureerd worden. Er werd besloten om ineens ook de klok en de torenspits onder handen te nemen. Bij het ontmantelen van de bol onder het kruis vond de aannemer een handgeschreven brief uit 1971, met daarin toelichting over de vorige restauratie. In het document doet de bouwheer van destijds fijntjes uit de doeken hoe de torenspits in eik werd gerenoveerd, hoe de bol opnieuw van bladgoud werd voorzien en hoe het kruis - dat deels was doorgeroest - werd vernieuwd.





Karuur architecten en Rozemarijn Bormans, die de restauratie van de Sint-Niklaaskapel superviseren, hebben besloten om op hun beurt een nieuwe brief te schrijven, met daarin de herstellingen die momenteel gebeuren. Ze verstopten de brief, samen met het oude document, opnieuw in de bol.





Het einde van de restauratie van de kapel is gepland in juli. Eigenaar OCMW Antwerpen gaat daarna op zoek naar een nieuwe invulling. (BJS)