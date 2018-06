Gevluchte jongeren reden in geleende Mercedes 27 juni 2018

Bij het ongeval met vluchtmisdrijf van vorige week op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout waren in feite drie daders betrokken. Een Mercedes negeerde toen het rode licht en reed een 38-jarige fietser aan. De chauffeur en passagier sleepten het slachtoffer naar de kant en pleegden vluchtmisdrijf. De fietser is een maand werkonbekwaam.





Het onderzoek toont aan dat de zwarte Mercedes was gehuurd door een oudere man, een veertiger, bij een verhuurbedrijf in Schilde. De wagen was voor het weekend gehuurd en zou dinsdag teruggebracht worden. Dinsdagmorgen belde de huurde om de Mercedes nog een dag langer te huren. De avond voordien was het ongeval gebeurd.





Eén verdachte, een 18-jarige jongeman, meldde zich vorige vrijdag bij de politie. Hij beweerde dat hij met de Mercedes had gereden. De jongeman had geen rijbewijs. Hij was in het gezelschap van een 20-jarige vriend. Deze jongeman had de Mercedes in bruikleen gekregen van de eigenlijke huurder. De 20-jarige jongeman is nog altijd spoorloos.





De politie zoekt uit waarom de huur van de gevluchte wagen met een dag werd verlengd. Mogelijk wilden de daders de sporen van het ongeval uitwissen. De Mercedes is ondertussen in beslag genomen. (PLA)