Geurprobleem drinkwater overal opgelost Dieter Lizen

06 januari 2019

19u09 0

De Antwerpse drinkwatermaatschappij Water-link heeft met succes een aantal aanpassingen aan het zuiveringsproces van het drinkwater doorgevoerd. Zoals gepland is er hierdoor sedert nergens in Antwerpen geen geurhinder meer. De stank van het water werd veroorzaakt door buitensporige algengroei , een natuurlijk verschijnsel door de zachte winter. Het water bleef perfect drinkbaar, maar had door een aantal organische reststoffen wel een kwalijke geur. Ook de kleur en smaak van het water is overal terug normaal, zo liet de woordvoerder van Water-link weten.

