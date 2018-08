Getuite lippen te 'bloot' voor Facebook VEILINGHUIS BERNAERTS HEEFT HET GEHAD MET CENSUUR NINA BERNAERTS

09 augustus 2018

02u50 0 Antwerpen Veilinghuis Bernaerts bindt de strijd aan met Facebook. Een advertentie die het wilde plaatsen met een schilderij van de Antwerpse Pol Mara werd geweigerd vanwege het Facebookbeleid rond 'naaktbeelden'. "We moeten hierop reageren, anders wordt censuur straks de norm", zegt Peter Bernaerts vastberaden.

Een vrouw die sensueel de lippen tuit en in een man zijn oor fluistert. Het werk van Antwerps schilder Pol Mara prijkt op de cover van de catalogus van Veilinghuis Bernaerts. Toen het veilinghuis er een advertentie op Facebook mee wilde maken om het najaar aan te kondigen, liep het four. Hoewel het beeld geen naakte borsten of billen toont, kreeg Bernaerts te horen dat het niet volgens de spelregels is van Facebook.





"Advertenties die naaktbeelden tonen zijn niet toegestaan, zelfs niet als ze niet seksueel van aard zijn. Onthoud dat dit van toepassing is op alle educatieve en artistieke vormen van expressie, met uitzondering van standbeelden," klinkt het droog.





Totaal absurd, vindt Bernaerts. "Het schilderij hangt hier prominent in een vitrine. Ik hoop dat er geen kinderen zijn die dit al gezien hebben", reageert hij laconiek.





"We kunnen dit niet zo laten, als dit al gecensureerd wordt, kunnen we de helft van ons patrimonium buitengooien of achter een gordijn steken. Zijn ze bij Facebook in een kramp geschoten na alle schandalen?"





Rubens

Toerisme Vlaanderen weet waar Bernaerts over praat. Zij maakten enkele maanden geleden een ludiek filmpje in het Rubenshuis. Daar was security zogenaamd bezig om alle Facebookgebruikers weg te houden van de naakte Rubensschilderijen. Het filmpje werd zo'n 300.000 keer bekeken en raakte een gevoelige snaar.





Viraal

"Wij hebben reacties gekregen van over de hele wereld. We zijn de afgelopen maanden bezig met de promotie van het Rubensjaar in het buitenland en botsen op die limieten. We kunnen er enerzijds voor kiezen om andere schilderijen te gebruiken voor onze promotie, maar dat wilden we niet. Het filmpje is dus een ludieke manier om de problematiek aan te kaarten", zegt woordvoerder van Toerisme Vlaanderen Tine Vandermeersch.





Geen menselijk oog

Opvallend, het filmpje dat zo snel viraal ging, wekte ook de interesse van Facebook zelf.





"Ze willen met ons aan tafel gaan zitten. We hopen hiermee dat we de artificiële intelligentie van Facebook kunnen verbeteren want we begrijpen dat het onmogelijk is om elk beeld handmatig na te kijken. Maar nu komt er geen menselijk oog meer aan te pas, dat moet toch beter kunnen."