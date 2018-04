Gestolen fietsje van Wolf (6) komt na week weer boven water 26 april 2018

Het fietsje van de zesjarige Wolf Luyten uit Antwerpen werd vorige week maandag bij hem thuis gestolen. Gisteren zag Wolfs mama een ander kind op de fiets rijden en kon ze hem recupereren. "Mijn vrouw was absoluut zeker dat het om Wolfs fiets ging", zegt papa Dries.





"Er ligt namelijk een herkenbare rubberen band in plaats van een ketting op en bovendien is Wolfs rijksregisternummer erin gegraveerd. Mijn vrouw heeft dat gecontroleerd en het kindje van een jaar of acht aangesproken dat met de fiets reed. Hij gaf de fiets onmiddellijk terug en is er vandoor gegaan. Geen idee wat er net gebeurd is, wij zijn gewoon blij dat het fietsje van onze zoon terug terecht is." (BSB)