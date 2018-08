Gestolen fiets leidt naar dealers: zes arrestaties 14 augustus 2018

02u35 0 Antwerpen Een telefoontje over een gestolen fiets heeft zondagavond een heel lange staart gekregen. Een eerste huiszoeking leidde tot een tweede en uiteindelijk een derde. Zes mensen werden gearresteerd en een hele hoop gestolen items en drugs werden teruggevonden.

Een vrouw contacteerde de politie omdat ze had gezien dat haar gestolen fiets te koop werd aangeboden. Het adres van de verkopers werd achterhaald en de politie ging over tot een huiszoeking in de Seefhoek. De fiets werd aangetroffen en teruggegeven. Verder werden er nog drie andere fietsen, een laptop, een tablet, een aantal bankkaarten, gsm-toestellen en andere -vermoedelijk gestolen- spullen aangetroffen.





Een man van 27 en een vrouw van 30 werden gearresteerd op verdenking van heling. Dat leidde de politie naar een tweede adres op Linkeroever. Daar zouden niet alleen gestolen fietsen verhandeld worden, maar ook drugs. Een nieuwe huiszoeking door de politie bij een 55-jarige verdachte bracht inderdaad een hoeveelheid speed en een precisieweegschaal aan het licht. De man had ook vier fietsen en vier losse fietswielen staan. Er werd ook inbrekersmateriaal en een tablet gevonden. De verdachte bleek geen onbekende voor het gerecht, hij was nog maar net vrij onder voorwaarden. Hij werd gearresteerd.





Xtc en lsd

De huiszoeking op Linkeroever bracht de politie op het spoor van een derde adres in Hoboken, van waaruit nog drugs verhandeld zou worden. Het SRT-team kon daar drie verdachten aantreffen, twee 31-jarige mannen en een 48-jarige vrouw. Eén van de mannen stond nog geseind met een bevel tot gevangenneming.





Er werd tijdens de huiszoeking meer dan een kilo speed aangetroffen, xtc-pillen, lsd-zegels, een weegschaal en een grote hoeveelheid cash geld.





De verdachten worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. (NBA)