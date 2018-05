Geslaagde eerste test voor tram over Londenbrug 26 mei 2018

De eerste testritten van tramlijn 70 tussen het MAS (Eilandje) en de Havanasite op Luchtbal zijn gisteren gestart. Een oude PCC-tram reed - weliswaar stapvoets - met succes over de Londenbrug. Dat hadden we in Antwerpen nog nooit gezien.





Er is nog werk aan voor technici en ingenieurs, maar De Lijn hoopt dat tramlijn 70 deze zomer al in gebruik kan worden genomen. Woordvoerder Tom Van de Vreken: "De komende weken gaan onze mensen kijken of de tram overal veilig kan passeren, hoe hij op de sporen ligt en of er geen problemen zijn met de wissels. De Londenbrug is een kritisch punt: ze is gemaakt uit staal. Dat zet uit én bolt op. De sporen moeten goed liggen bij de overgang van de brug naar het 'vasteland'. Het komt op millimeters aan." Een PCC-tram is een stukje smaller dan de Hermelijn- of Albatros-stellen. Zo kan ook beter worden opgemeten of er voldoende afstand blijft tussen het voertuig en de perrons. (PHT)