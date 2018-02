Geseinde snoepdief naar de cel 14 februari 2018

02u38 0

Een winkelverantwoordelijke van een supermarkt op het Koningin Astridplein betrapte maandagochtend een snoepjesdief. Een 45-jarige verdachte stopte volgens de verantwoordelijke iets in zijn zakken en ging er van door zonder te betalen. De dief werd staande gehouden door het winkelpersoneel en de politie werd erbij gehaald. Terwijl de politie op komst was, besloot de dief zijn behoefte te doen in een vuilbak in de winkel. De politie arresteerde de verdachte en nam hem mee naar het politiekantoor op de Noorderlaan. Na onderzoek bleek dat de verdachte onder elektronisch toezicht stond. Bovendien stond de dief geseind voor het ontvluchten van de gevangenis. De man werd overgebracht naar de gevangenis. (BSB)