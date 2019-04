Geseinde man gevat tijdens voetpatrouille Sander Bral

12 april 2019

13u09 0

Het politiewijkteam van de Stuivenbergwijk patrouilleerde donderdag te voet door de buurt. Ze hadden hierbij extra aandacht voor bepaalde overlastfenomenen, waaronder sluikstort. Door te voet te patrouilleren willen ze hun zichtbaarheid en hun aanspreekbaarheid verhogen en tegelijkertijd verdachte personen en voertuigen controleren. Tijdens de patrouilles werden twee gebruikershoeveelheden drugs in beslag genomen. Eén persoon bleek illegaal in ons land en werd bestuurlijk aangehouden met het oog op repatriëring. Eén bestuurder van een wagen werd geverbaliseerd voor geluidsoverlast. Eén persoon bleek geseind in verband met een dossier van bedreigingen. Hij werd verhoord. Tot slot werden er ook zestien verkeersovertredingen vastgesteld en acht meldingen van sluikstort overgemaakt aan de stedelijke diensten.