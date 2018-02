Geseinde man (22) rijdt door rood en wordt opgepakt 15 februari 2018

Tijdens een actie ter bestrijding van overlast merkten twee inspecteurs in burger van de politie maandagavond een auto op die het rode licht negeerde. Ze lieten het voertuig stoppen op de Plantijn en Moretuslei in Antwerpen voor controle. De 22-jarige verdachte bleek twee maal geseind te staan. Hij werd gezocht voor de afname van een DNA-staal en er stond een bevel tot gevangenneming uitgeschreven. Bovendien had hij een hoeveelheid cannabis op zak. De verdachte stond al eerder bekend voor drugsbezit en zware diefstal. De man werd gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor op de Noorderlaan. (BSB)