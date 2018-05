Geseinde dief opnieuw gepakt 09 mei 2018

In een optiekzaak in de Schuttershofstraat werd maandagmiddag een dief op heterdaad betrapt. De 43-jarige verdachte werd zenuwachtig toen de winkelverantwoordelijke hem kwam vragen of hij hulp nodig had. De verantwoordelijke merkte op dat er een bril weg was en dat er een beveiliging op de grond lag. De dief haalde de bril ter waarde van 295 euro uit zijn jaszak, legde hem op een stoel en probeerde te vluchten. De winkelverantwoordelijke kon de verdachte staande houden. Hij werd gearresteerd door de politie. Uit nazicht bleek dat de verdachte geseind stond met een bevel tot gevangenneming. (BSB)