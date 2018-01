Geruzie over invoering statiegeld voor drankverpakkingen 31 januari 2018

02u42 0

Vrij bizar spektakel maandag in de Antwerpse gemeenteraad: zowel de linkse oppositie als de meerderheid diende een motie in over statiegeld op drankverpakkingen. Maar ze vertikten het om elkaar te steunen. Het college gaat nu een brief schrijven aan Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) om eindelijk over het statiegeld te beslissen.





Politiek is Samen dood, maar Toon Wassenberg (sp.a) en Freya Piryns (Groen) sloegen wel de handen in mekaar om het stadsbestuur te bewegen tot een toetreding tot de statiegeldalliantie. Organisaties, gemeenten en bedrijven uit Vlaanderen en Nederland kunnen zich daarbij aansluiten. Met als enige doel: de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. "Zet die stap als gemeenteraad nu eens", pleitte Wassenberg. Piryns zag de bui hangen: "Het college wil een brief naar Schauvliege sturen. Dat is flauw. Keur toch voor een keer eens iets goed van de oppositie." Het antwoord van CD&V-fractieleider Philip Heylen, een fervent voorstander van het statiegeld, zorgde voor hilariteit. "Ons voorstel is meer dan een brief. We willen met onze eigen motie net tegemoetkomen aan de vraag van de oppositie. We vragen de minister om de resultaten van haar onderzoek mee te delen. Het zou goed zijn als de hele gemeenteraad 'samen' die brief schrijft." Dat kwam er dus niet van. De motie van de meerderheid werd logischerwijze goedgekeurd, die van de oppositie sneuvelde. Op naar een volgende episode.