Gerestaureerd tegeltableau keert terug naar het MAS 24 april 2018

Het tegeltableau 'De bekering van Saulus' hangt terug in het MAS na een grondige restauratie. Dit topstuk is internationaal erkend als de meest geraffineerde getuigenis van de 16de-eeuwse keramiek uit Antwerpen. De sporen van de oude restauraties en de vergeelde replicategels zijn verdwenen, de uitzonderlijke afbeeldingen op de tegels zijn weer te zien.





Bezoekers kunnen niet alleen het nieuwe Saulustableau bewonderen, maar ook proeven van de rijke glasverzameling van de MAS-collectie Vleeshuis. De expo schenkt ook aandacht aan het wetenschappelijke onderzoek 'Glas in het MAS' dat via wetenschappelijke technieken onderzocht waar de glazen werken vandaan kwamen en uit welke tijd ze stammen. (DILA)