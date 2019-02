Gepensioneerd politieman opgepakt in zaak maffiafamilie Y. Patrick Lefelon ADN TT

19 februari 2019

10u46

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 51 Antwerpen De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft vanmorgen opnieuw achttien huiszoekingen uitgevoerd in het dossier van de Assyrisch-Turkse maffiafamilie Y. Daarbij zijn zeven nieuwe verdachten gearresteerd. Eén van de nieuwe verdachten is gepensioneerd politieman I.G. uit Antwerpen.

Politieman I.G. werkte vrijwel zijn hele carrière in de zone City, waaronder ook wijk Stuivenberg valt waar veel van de familieleden Y. wonen. Hij was gewoon agent, geen inspecteur. De man deed zich zeker naar het einde van zijn carrière opmerken als fervent aanhanger van Vlaams Belang. I.G. is ruim een jaar geleden met pensioen gegaan. Wat hem in het onderzoek naar de Assyrisch-Israëlische familie ten laste wordt gelegd , kan het parket nog niet zeggen.

De zeven verdachten zijn vanmorgen gearresteerd. Zij zullen mogelijk pas morgen voor de onderzoeksrechter worden geleid die beslist of zij verder aangehouden blijven.

Andere politieman vrijgelaten

De criminele organisatie rond de Assyrische familie Y. hield zich bezig met drugssmokkel, witwaspraktijken, wapenhandel en corruptie. De organisatie wilde niet alleen zoveel mogelijk vermogen verwerven, maar probeerde ook invloed te verwerven bij onder meer de stadsdiensten, het bankwezen, de politiek, de kerk en de haven.

Het onderzoek naar de organisatie ging in november 2017 van start. Na 46 huiszoekingen werden vorige week veertien verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter. De criminele organisatie zou ook een corrupte stadsbeambte betaald hebben voor het leveren van valse authentieke identiteitsdocumenten. Ook zouden verschillende politieagenten aangezocht zijn om hand- en spandiensten te leveren.

Zo werd vorige week een 35-jarige politieman van de lokale politie van Antwerpen aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie, passieve omkoping, schending van zijn beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen. Maar hij werd gisteren weer vrijgelaten na procedurefouten.

“Geen motivering in aanhoudingsmandaat”

M.K. werkt op het kantoor van de Handelsstraat in de wijk Stuivenberg. Daar wonen ook veel leden van de familie Y. Hij zou contact hebben gehad met het kopstuk van de familie, Bayram Y. De vrijlating via handlichting is er voornamelijk gekomen omdat de motivering voor het aanhoudingsmandaat ontbrak, zegt persrechter Roland Cassiers. De motivering zou wel mondeling zijn gegeven en zou ook in de ontwerptekst hebben gestaan, maar stond niet in het uiteindelijk afgeleverde document.

Aangezien een motivering steeds verplicht is en er dus sprake is van een procedurefout, werd de verdachte vrijgelaten. “Maar de onderzoeksrechter geeft ook aan dat het niet langer absoluut noodzakelijk was voor het onderzoek dat de man in de cel bleef”, aldus persrechter Cassiers.

Handlichting

De advocaten van de agent zouden de procedurefout vandaag opwerpen, tijdens de zitting van de raadkamer die moest beslissen over zijn verdere aanhouding. “De onderzoeksrechter heeft daar niet op gewacht. Onze cliënt is gisteren bij handlichting vrijgelaten”, zegt advocaat Omar Souidi.



Een handlichting houdt in dat een onderzoeksrechter de eerdere aanhouding van een verdachte opheft. Dat kan volgens de rechtbank op elk moment in de loop van het onderzoek gebeuren en om uiteenlopende redenen. Tegen de beslissing van de onderzoeksrechter is geen beroep mogelijk.

“Op adem komen”

De vrijlating betekent niet noodzakelijk dat de man niet meer als verdachte wordt gezien in het dossier. Advocaat Souidi: “Wat mijn cliënt juist ten laste wordt gelegd, kan ik niet zeggen. Ook op dat punt meen ik dat er weinig belastende aanwijzingen zijn. Feit is dat hij de gevangenis mag verlaten. Hij neemt de tijd om op adem te komen. Door zijn voorlopige schorsing kan hij niet terug aan het werk. We wachten even af en bekijken dan hoe zijn toekomst er bij de politie verder kan uitzien."

Aanhouding drie anderen bevestigd

De raadkamer heeft gisteren wel de aanhouding bevestigd van drie verdachten die vorige week werden opgepakt. Onder hen Marsin Y., de gewezen hoofdplanner bij havenbedrijf DP World. Voor drie andere verdachten werd een uitstel gevraagd. Zij verschijnen op 25 februari voor de raadkamer, samen met de zeven anderen die vrijdag al een uitstel bekomen hadden.

Marsin Y. nam ontslag nadat hij meermaals bedreigd werd en in de benen werd geschoten. Hij ontkent dat hij ooit zijn functie misbruikt heeft om drugs uit de haven te smokkelen. “Die intimidatiepogingen zijn daar het beste bewijs voor, want die gebeurden net omdat hij weigerde mee te werken. Hij heeft met deze feiten absoluut niets te maken. De aanwijzingen van schuld tegen hem wegen te licht om hem nog langer in voorhechtenis te houden. Er is enkel sprake van niet gefundeerde geruchten. Toen het onderzoek van start ging, was hij al maanden weg bij DP World. Ik heb gevraagd om hem vrij te laten zonder voorwaarden, maar de raadkamer besliste er anders over”, aldus zijn advocaat Kris Luyckx.

Ook de broer van Marsin Y. blijft verder aangehouden. “Ik vrees dat hij het slachtoffer is van zijn familienaam, want ook tegen hem vind ik heel weinig in het dossier terug. Er zijn veel roddels, maar niets concreet”, zegt advocaat Ergün Top. Voor de vader van de twee broers, die ook is aangehouden, werd een uitstel bekomen.