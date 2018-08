George Ezra verhuist van Roma naar Lotto Arena 09 augustus 2018

02u51 0

Om aan de grote vraag naar tickets tegemoet te komen wordt het concert van George Ezra op 31 oktober, dat oorspronkelijk zou plaatsvinden in De Roma, verplaatst naar de Antwerpse Lotto Arena. De 24-jarige Britse zanger koppelt pop aan folk en blues en dat slaat duidelijk aan bij een steeds groter publiek. De live voorstelling van zijn tweede album, Staying at Tamara's, in de Roma was al een hele tijd uitverkocht en ook bij zijn passage op Werchter 2018 kon Ezra op veel bijval rekenen. Dankzij de verhuis naar de Lotto Arena krijgen fans nu de kans om er alsnog bij te zijn op 31 oktober. Reeds aangekochte tickets blijven geldig voor het concert in de Lotto Arena. Wie dat wenst, kan zijn tickets terugbetaald krijgen. Mensen die een ticket kochten voor het concert in De Roma worden persoonlijk gecontacteerd. (DILA)