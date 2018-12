Gemeenteraadsleden PVDA geven zitpenningen af NBA

16u24 0 Antwerpen De PVDA heeft haar nieuwe gemeenteraadsfractie gekozen. De vier gemeenteraadsleden zullen alleszins niets verdienen aan hun zitje, dat beloven ze in een ethisch charter.

PVDA gaat voor drie ouder bekende: Mie Branders, Mohamed Chebaa en uiteraard voorzitter Peter Mertens. Khadija Chennouf is nieuw en zal haar eerste stappen in de politiek zetten. Ze werkt in een architectenbureau en geeft taekwondoles.

De vier gemeenteraadsleden maken er een punt van dat al hun zitpenningen rechtstreeks naar de partijkas gaan. “Steeds meer mensen zijn het schaamteloze gegraai van de politieke kaste beu, terwijl er van hen verwacht wordt dat ze langer werken en zij hun koopkracht zien dalen. Die speciale regels die de politiek voor zichzelf maakt, denk maar aan de omstreden ontslagvergoedingen van de parlementsleden van 400.000 euro, dat pikken de mensen terecht niet meer. Wij willen met dit charter duidelijk maken dat we op een heel andere manier aan politiek doen, een integere politiek”, legt Peter Mertens uit.