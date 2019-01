Gemeenteraad is geïnstalleerd: minder vrouwelijk, iets ouder, wel diverser Philippe Truyts en Nina Bernaerts

07 januari 2019

22u42 0 Antwerpen Tom Meeuws (sp.a) deed het met een gebald vuistje en Ludo Van Campenhout (N-VA) maakte het V-teken. Voor de rest verliep de eedaflegging van de Antwerpse gemeenteraadsleden maandag traditioneel. Nieuwkomer Sanne Descamps (N-VA, 28) kwam met ‘anderhalf’: zij bevalt in mei van een baby.

De komende zes jaar besturen N-VA, sp.a en Open Vld de stad. De installatie van een nieuwe gemeenteraad heeft altijd iets van een eerste schooldag. Sam Van Rooy (Vlaams Belang) illustreerde dat perfect. Hij was een uur en een kwartier voor aanvang zijn nieuwe zitje al aan het inspecteren. Dan volgde een korte sessie bij de stadsfotograaf. Van Rooy bleek niet tevreden over het resultaat, maar mocht herkansen.

Partijgrenzen vervagen, nieuwjaarswensen en –kussen worden uitgewisseld alsof er nooit bits campagne is gevoerd. Een aantal raadsleden had familie meegetroond voor het historische moment. Al trok de ontspannen sfeer wel weg toen Anke Van dermeersch voorstelde om hoofddoeken uit de gemeenteraad te weren. Vanuit het publiek klonk boegeroep. De geviseerde raadsleden Yasmia Setta (Groen) en Khadija Chennouf (PVDA) hoorden het schouderophalend aan.

Kritiek

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) hoefde uiteraard geen eed af te leggen. Hij deed dat vorige vrijdag bij gouverneur Cathy Berx. Eén keer riep hij een raadslid tot de orde: Jan Penris (Vl. Belang) sprak de eed in het Latijn uit en kreeg een uitbrander. De Wever blijft trouwens voorzitter van de gemeenteraad. Wat niet naar de zin van de oppositie is. “We hebben een soort Jan Peumans (N-VA) nodig. Die doet dat heel goed als voorzitter van het Vlaams parlement”, wierp Wouter Van Besien (Groen) op. “Minister-president Geert Bourgeois neemt die job er toch ook niet bij?”

Filip Dewinter (Vl. Belang) sloot zich bij Van Besiens standpunt aan. Hij heeft wel liever een raadsvoorzitter uit de oppositie.

Derde schepen

De socialisten moeten het voorlopig waarmaken met schepenen Jinnih Beels en Tom Meeuws. Ze hebben recht op een derde schepen tot eind 2021 – wanneer Open Vld Erica Caluwaerts naar het college stuurt – maar de knoop binnen de sp.a-fractie is nog niet ontward. Güler Turan wil geen schepen worden, waardoor vooral Tatjana Scheck in beeld komt. Maar die kan enkel als opvolger in de gemeenteraad geraken als iemand anders ontslag neemt. Tom Meeuws neemt de derde schepenpost er al zeker tot mei zélf bij. Hij legde de eed af als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (ex-OCMW). Dat comité behandelt de individuele dossiers van leefloontrekkers.

Nog een paar leuke cijfers: 27 van de 55 verkozenen zetelen voor het eerst. De mannen zijn met 30 in de meerderheid tegenover de 25 vrouwen. Het aantal raadsleden met buitenlandse wortels is gestegen van 12 naar 16. Het oudste raadslid is André Gantman (N-VA, 68), het jongste Yasmia Setta (Groen, 25). Gemiddeld zijn de raadsleden 46 jaar oud. Filip Dewinter begint aan zijn zesde opeenvolgende legislatuur – of 31ste jaar. Ludo Van Campenhout is de langst zittende schepen. Hij begon eraan in 2003.