Gemaskerde man op rand van dak M HKA blijkt (gelukkig maar) kunstwerk ADA

09 januari 2019

De nomadische performance- en installatiekunstenaar James Lee Byars (Detroit 1932 – Caïro 1997) exposeert in het M HKA en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Op het dak van het Museum voor Hedendaagse Kunst stelt de kunstenaar een beeld op dat op de rand van de afgrond staat. Passanten keken vreemd op toen ze de man zagen staan en waren opgelucht te zien dat het om een kunstwerk ging. Het zal dan ook niet verbazen dat de kunstenaar zich in zijn werk vooral met de dood bezighield. The Perfect Kiss, zoals de tentoonstelling heet, loopt nog tot 20 januari.