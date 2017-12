Gele Taxi neemt 'Taxi Sinjoor' over 02u48 6

Het taxibedrijf Gele Taxi neemt Taxi Sinjoor over. Eerder nam het bedrijf al Taxi Brasschaat over. Met de nieuwe overname wordt de Gele Taxi het derde grootste taxibedrijf van Antwerpen met 25 taxi's.





Taxi Sinjoor bestaat al 30 jaar maar zat in slechte financiële papieren, met de overname hopen Gele Taxi zaakvoerders Frank Pellegroms en Inge Balazs het bedrijf nieuw leven in te blazen. "Wij waren sowieso op zoek naar uitbreiding en met deze overname krijgen we er in een klap een twintigtal chauffeurs bij."





Met de overname is de continuïteit van het personenvervoer gewaarborgd, het ganse wagenpark en personeel (dispatching en chauffeurs) werden overgenomen en zowel voor de medewerkers als voor de klanten verandert er helemaal niets. Met uitvalsbasissen in Brasschaat en Borsbeek kan het bedrijf nu zowel noordelijke als zuidelijke gemeenten van de stad bedienen. De Gele Taxi heeft voortaan ook rolstoelvervoer. (DILA)