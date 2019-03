Gele stadsfietsjes moeten Rondekoorts in Antwerpen nóg meer doen stijgen Wie één van de 20 gele Ronde van Vlaanderen-Velo’s bemachtigt, maakt kans op plek in volgwagen BJS

28 maart 2019

17u38 0 Antwerpen Nog 10 dagen en dan wordt in Antwerpen voor de derde keer het startschot voor de Ronde van Vlaanderen gegeven. Een uitgekiende marketingcampagne moet de wielergekte in de Scheldestad nóg doen toenemen.

Dat Antwerps schepen voor Mobiliteit en Toerisme Koen Kennis (N-VA) niet verlegen zit om een nieuw deelfietsensysteem eigenhandig te demonstreren, is genoegzaam bekend. Toch wist hij ons journalisten donderdagnamiddag te verbazen. Tijdens de persconferentie over de Ronde van Vlaanderen, op de eerste verdieping van het diamantmuseum DIVA, kwam hij - nota bene in het midden van de speech van schepen voor Communicatie Claude Marinower (Open Vld) - op een knalgeel met zwarte Velo de kamer binnengereden.

Wilde schepen Kennis met zijn stunt het Vlaams-nationalisme promoten? Collega Marinower schepte gelukkig snel klaarheid. “Het is een marketingactie”, legde hij de stomverbaasde journalisten uit. “In totaal zijn 20 rode stadsfietsjes ‘gepimpt’. Wie het geluk heeft om op een gele Velo te rijden, kan op sociale media een foto met de hashtag #mijnronde posten. De deelnemers maken kans op een plekje in de volgwagen. De wedstrijd loopt tot donderdag 4 april.”

“Maar er is meer”, ging Marinower verder. “De stad kleurt in aanloop naar de Ronde in de typisch opvallende kleuren van het evenement. Naast vlaggen, vlaggenlijnen, kaaibanieren springen vooral de startbogen op het Ringfietspad ter hoogte van de Zurenborgbrug en op de Grote Markt in de schaduw van het Brabo-standbeeld in het oog.”

Kennis’ stunt met het gele stadsfietsje is illustratief voor de wielkoorts die in Antwerpen zienderogen aan het stijgen is. Nog tien dagen en dan start het wielerpeloton, met toppers als Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Philippe Gilbert, voor de derde keer op de Scheldekaaien ter hoogte van het Steenplein.

“Het begint een beetje te voelen als thuiskomen. Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren gaan rusten”, zegt Scott Suderland, koersdirecteur bij organisator Flanders Classics. “Het globale concept met de voorstelling van de renners op de Grote Markt en de start op het Steenplein blijft dan wel behouden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet sleutelen aan kleine details. We kijken ernaar uit om de Ronde op dezelfde manier in gang te trappen. Alleen de weersomstandigheden mogen iets beter dan vorig jaar. Alhoewel, zelfs in het natte en koude weer van vorig jaar stond het publiek rijen dik. Echte Flandriens laten zich niet inpakken door wat slechter weer.”

Ook dit jaar staat de stad het hele weekend in het teken van Vlaanderens Mooiste. Op zaterdag 6 april starten duizenden wielertoeristen aan hún Ronde van 229 kilometer. Nieuw op zaterdag dit jaar zijn het actieve fietsbelevingsdorp VeloFoor op de Gedempte Zuiderdokken en de voorstelling ‘Bahamontes On Tour: de Ronde Special’ in de Arenbergschouwburg.

Op zondag 7 april kunnen wielerliefhebbers een hele dag hun koershart ophalen. Wie de renners van dichtbij wil zien vat best post op de Grote Markt of op de Plantinkaai langs de Scheldekaaien en de Suikerrui. Om 8.30 uur worden alle teams voorgesteld op het grote podium, om 10.30 uur wordt het startsein gegeven. Daarna opent op de Groenplaats het fandorp.

Voor wie de Ronde geen moer interesseert, maar door man- of vrouwlief is verplicht om mee te komen, een kleine tip: 7 april is de eerste zondag van de maand, dus winkelzondag in de binnenstad.