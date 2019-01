Gele hesjes krijgen amper volk op de been philippe truyts

19 januari 2019

16u06 0 Antwerpen Schril contrast met de klimaatbetogingen: ook de vijfde zaterdag dat de gele hesjes in Antwerpen actie voerden, was de opkomst zeer mager. “Maar we blijven doorgaan. Volgende week zondag doen we mee met de klimaatmars in Brussel”, zegt woordvoerster Elise Boons (25).

Net voor Kerstmis verliep de eerste actie van de gele hesjes aan het Justitiepaleis nog turbulent. Vijftig betogers werden opgepakt. Het protest dat in Frankrijk en ons Franstalig landsgedeelte een hoge vlucht nam, slaat niet aan in Antwerpen. Op de Groenplaats – voor de de Keyserlei had de politie geen toelating gegeven - verzamelden zaterdagnamiddag circa vijftien hesjes. Ze lieten het niet aan hun hart komen en kregen muzikale steun van Stef Bef van Katastroof.

“Je moet de belangstelling ook in het juiste kader plaatsen”, zegt Elise Boons. “Er zijn vanmiddag nogal wat mensen naar Brussel getrokken. Elke week zie ik ook nieuwe gezichten. We zijn trouwens blij met het enorme succes van de klimaatacties. De jonge generatie pikt het gewoon niet meer om te worden genegeerd.”